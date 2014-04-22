Mansur Yavaş Ankara seçimleri için AYM'ye başvurdu

Mansur Yavaş, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanarak başvuru yaptığını açıkladı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, mikroblog sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. AYM'ye bireysel başvuruda bulunduğunu açıklayan Yavaş; ''Bugün bireysel başvuru hakkımı kullanarak AYM'ne başvurumu yaptım. Ankaralıların iradesinin sonuca doğru yansıması artık AYM'nin elinde. Hepimizin hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde AYM'nin başvurumuzu adil bir şekilde ele alacağına inancım tamdır'' ifadelerini kullandı.