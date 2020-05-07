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Mansur Yavaş, Ankara'nın içme suyu analiz raporlarını paylaştı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

07 Mayıs 2020 20:23

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın içme suyu analiz raporlarını paylaşarak, "Suyunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz" dedi.

Başkan Yavaş, Twitter hesabından Ankara'ın içme suyu analizlerini paylaştı. Yavaş paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim; İçme suyu analiz rapor sonuçlarına göre Başkent’imiz temiz ve kaliteli su tüketmektedir. Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajları’ndan temin edilen su arıtılıp sizlere ulaştırılmaktadır. Suyunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz" dedi.

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