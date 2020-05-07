Mansur Yavaş, Ankara'nın içme suyu analiz raporlarını paylaştı: Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın içme suyu analiz raporlarını paylaşarak, "Suyunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz" dedi.

Başkan Yavaş, Twitter hesabından Ankara'ın içme suyu analizlerini paylaştı. Yavaş paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim; İçme suyu analiz rapor sonuçlarına göre Başkent’imiz temiz ve kaliteli su tüketmektedir. Çamlıdere ve Kurtboğazı Barajları’ndan temin edilen su arıtılıp sizlere ulaştırılmaktadır. Suyunuzu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz" dedi.