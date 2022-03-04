Mansur Yavaş: 15 bin 778 evladımızın YKS ücretlerini karşıladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye olarak 15 bin 778 öğrencinin YKS ücretlerini ödediklerini kaydederek, "Gençlerimizin gözlerinde geleceği, umudu, ışığı görmek için tüm çabamız. " açıklamasını yaptı.

Yavaş'ın Twitter'dan yaptığı duyuru şöyle:

"Gençlerimizin gözlerinde geleceği, umudu, ışığı görmek için tüm çabamız. Bu sene de eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına sosyal yardım alan ve belediyemize başvuran 15.778 evladımızın YKS ücretlerini karşıladık. Hepinize inanıyor, sınavınızda başarılar diliyorum"