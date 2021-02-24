Mansur Yavaş, 13 yaşındaki Zehra Gül'ün çizdiği portreyi profil fotoğrafı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 13 yaşındaki Zehra Gül'ün çizdiği portreyi sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı yaptı.

Zehra Gül imzalı, 23 Şubat tarihli çizimi Mansur Yavaş, Twitter hesabında profil fotoğraf olarak kullanmaya başladı.

Yavaş, Twitter’daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!” diyerek sanatın ne denli önemli olduğunu hatırlatır Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu ki sanatla büyüyor çocuklarımız. İlk portre çalışmanda beni resmeden o küçük ellerini öpüyorum.”