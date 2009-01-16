'Mankenlikte para yok, ben de tiyatroyu seçtim'

Deniz Akkaya, kriz nedeniyle mankenlerin yeterince kazanamadığını ve lüks harcamaları kıstığını söyledi. Bazı mankenlerin müziğe yöneldiğini kaydeden Akkaya, “Ben de tiyatroyu tercih ettim” dedi.



Hürryet'in haberine göre; Tiyatro Şenay ekibinin sahneye koyduğu ‘Sadece Arkadaşız’ oyununda rol alan Deniz Akkaya Ordu'da sahneye koyacakları oyun öncesi oyuncular Levent Can, Murat Şenol ve Onur Şenay’la birlikte basın toplantısı yaptı. Mankenlik ve fotomodelliği bıraktıktan sonra tiyatroyla buluşmasının ekip arkadaşlarına göre çok geç olduğunu söyleyen Deniz Akkaya, manken ve fotomodellerin daha çok müzik ve şarkıcılığı tercih ettiğini söyledi. Kendisinin bu alanda başarılı olamayacağını söyleyen Deniz Akkaya, şöyle dedi:



“Eğer doğuştan Allah vergisi bir sesiniz yoksa, bir Işın Karaca, Sertap Erener gibi bir sesiniz yoksa ya da bir Müslüm Baba gibi, Kibariye gibi doğuştan sesiniz yoksa, bunu eğitmek zorundasınız. Benim müzikle olan ilişkim bu kadar. Müziğe eğer bir yatkınlığım olsa ne kadar da sevinirdim. Çünkü bence şarkı söylemek dünyadaki en güzel sanatlardan, yeteneklerden bir tanesi. Aklın yolu bir, insan gönlünü verdiği, yeteneğinin olduğu tarafa doğru gitmesi gerekir. Benim şarkı söylemekle ilgili üstün bir yeteneğim yok.”



‘Tiyatroyu seçtim’

Mankenlikten yeterince kazanamadığı için tiyatroyu seçtiğini söyleyen Deniz Akkaya, “O nedenle bazı mankenler müziği bazıları da tiyatroyu seçti. Ben de tiyatroyu tercih ettim” diye konuştu.

Ekonomik krize de değinen Akkaya, “İnsanların kriz içinde bu dönemde ilk kıstıkları şeyler lüks harcamaları. Bunun için de bazı işler çok kötü etkileniyor. Mesela tiyatroda biz etkilenmedik. İnsanlar ne olursa olsun, mutluluklarını bu 1.5- 2 saatlik şeyden almaya çalışıyor. Ben herkese hayatta yapmak istediği ve yeteneği olan şeylere yönelmelerini tavsiye ederim. Meslektaşlarımızda artık yeni mesleki açılımlara yönelmeli” dedi.



