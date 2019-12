Mankenli protesto yürüyüşü

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, üzeri açık bar ve diskoların gürültü kirliliği yapmaması için yasal olarak konulması gereken ses geçirmeyen perdelerin yüksekliği konusunda belediye ile ters düşen Areena Disko ilginç bir eylemle tepkisini dile getirdi. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ı hedef alan protesto yürüyüşünde mankenlerin yanı sıra palyaçolar, dans ekipleri ve revü kızları Marmarisliler'den ilgi gördü.



Marmaris Barlar Sokağı'nda 3 bin 500 kapasitesiyle Güney Ege'nin en büyük açıkhava diskosu olan Areena'nın dışarıya ses yayılmasını önlemek için koyduğu ses perdeleri sorun oldu. Yeni sezona hazırlanan Areena'da etrafını çepeçevre saran ses perdeleri 11- 12 metre yüksekliğe monte edilirken belediye SİT Kurulu'nun uyarısı üzerine bunun 6.5 metreye indirilmesini istedi. Yeniden düzenleme gerektiren bu uyarı üzerine Areena Disko'nun sahibi Kamil İssi, çalışanlarının yanı sıra gösteri ekibi ile ünlü mankenler Seçkin Piriler ve Fulya Keskin'i de yanına alıp öğle saatlerinde Atatürk Caddesi'nde bir yürüyüş yaptı. Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar'ı hedef alan protesto yürüyüşünde mankenlerin yanı sıra palyaçolar, dans ekipleri ve revü kızları Marmarisliler'den ilgi gördü.



`Ses perdeleri vatandaşın huzuru için vardır, yıktırmayız', `Ses perdesi yıkılacak çevreye gürültü yayılacak, Ali Acar bundan ne kazanacak?' ve `Ali Acar mağdurları' yazılı dövizlerin taşındığı alışılmadık protesto yürüyüşü, 500 metre ilerideki Atatürk Heykeli'nin önünde son buldu. Mankenler ile Kamil İssi'nin taşıdığı, üzerinde, `Marmaris Belediye Başkanlığı'nın ses perdesi yıkım kararını protesto ediyoruz. Barlar Sokağı Esnafları' yazılı siyah çelenk, heykelin önüne bırakıldı. Birbirinden renkli kıyafetlerle caddeyi dolduran eylemcilerin etrafından 200'e yakın resmi ve sivil polis görev aldı. Disko sahibi Kamil İssi'nin bir basın bildirisi okumaya başladığı sırada alanda toplanmaya başlayan CHP'liler alkış ve ıslıklarla protesto eylemine başlayınca polis müdahale etti. `Marmaris laiktir Laik kalacak' ve `Bunlar Marmaris'e yakışmaz' sloganları atan CHP'li grup, meydandan uzaklaştırıldı.



İssi, ardından açıklamayı okumaya devam etti. `Sayın Ali Acar Beyin Areena ve Kamil İssi'ya karşı işlediği suçlar' başlığını taşıyan 24 maddelik bildiride şu ifadeler yer aldı:



``Ruhsat tehdidi ile araziyi zorla terk ettirmek. Terk ettirdiği arazi üzerine `yol açacağız' deyip taşınmazları yıkmak ama yolu açmamak. Yasal inşaatını 15 santim yüksek olmuş diyerek yıkıp sonra da bize zorla vidanjör aldırmaya zorlamak. `Paramız yok bunu alamayız' dediğimizde zorla Marmarisspor'a 35 bin TL'lik çek almak. Aldığı çeki tahsil etmesine rağmen bu parayı belediye kasası yerine kendi cebine atmak. Bedelsiz terk ettiğimiz bizim arazimizi bize tekrar kiralayıp bizden bunun için para almak. Barlar sokağındaki her gürültü için cezayı defalarca Areena'ya yazmak. Her bir ceza 12 bin 970 liradır. Oyca Back Street ile ses düzenimiz aynıdır. Valilikten izin aldığımız göz yüzünde lazer ve tarayıcılara müsaade etmemek. Yasakladığı bu lazerler için 38 bin lira gibi afaki bir ceza kesmek.''



Mankenler de tepkili



Eylemde boy gösteren manken Fulya Keskin de CHP'li Başkan Acar'a tepkisini dile getirdi. Dedelerinin Marmarisli olduğunu anlatan Keskin, ``Kapatılmak istenen mekanların hepsinde çalışıyorum. Zaten ben de Marmarisli'yim. Böyle bir şeyi duyunca destek olmaya geldik. Yapılan perdeler çıkarılmak isteniyormuş. Madem bunlar çıkarılacaktı neden bunlar yaptırıldı. Türkiye'ye vurulan darbe. Önce neden yaptırılıyor sonra da kaldırtıyorlar. Burası Ege'nin incisi. Buraya binlerce insan geliyor. Marmaris'in ne meşhur yeri Barlar Sokağı. Bu kadar darbe vurulmamalı. Zaten her yerde kriz var. İnsanlar stres atarken buna engel olmamak gerekir'' diye konuştu.



Seçkin Piriler de ``Gece kulüplerine yapılan yanlışlığı kınamak için geldik. Yazın gelip burada çalışıyoruz. Çok yanlış şeyler yapılıyor'' dedi.



Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar ise eylemin seçim yasaklarını deldiğini belirterek, izin veren kaymakam ve emniyet müdürünü eleştirdi, şunları söyledi:



``Areena Disko Marmaris'teki yüzlerce işletmeden biri. Söz konusu iş yeri Kale Mevkii'nde olması nedeniyle SİT kurulunun koruma alanında bulunuyor. Anıtlar Kurulu yaptığı inceleme sonunda buradaki ses yalıtımı sağlayan perdelerin 6.5 metre yükseklikte olması gerekirken 11- 12 metre gibi yükseğe kaldırıldığını tespit etmiş. Bunu bize yazıyla bildirerek gereğinin yapılmasını istedi. Biz de yasal görevimizi yerine getirerek, perdelerin kaldırılmasını istedik. Seçim takvimi içerisinde, siyasi bir içeriği olan bu eyleme kaymakamlık ve emniyetin göz yumması da büyük bir yanlışlıktır. Ortada hukuki bir yanlışlık vardır. Bunun tabii ki araştırmasını yapacağız ve gereken yasal işlemleri hemen başlatacağız. Şu andaki durum AKP merkezi yönetiminin devlet memurlarını ne kadar zor durumda bıraktıklarının bir örneğidir. Bu baskıcı tutumlarını tüm ülke çapında sürdürmektedirler. Bunu kınıyorum.''



Marmaris CHP İlçe Başkanı Yamaç Kaya da Acar'a destek verdi, ``Biz valilik ve kaymakamlık ile ilçe emniyetini arayıp bu protesto yürüyüşü ile ilgili görüşlerimizi belirttik. Eğer disko sahibi bu 24 maddelik yazıyı okursa bunun suç olacağını söyledik. Seçim yasaklarında böyle bir iznin olmaması gerekirdi. Bu arada emniyet müdüründen bize de eylemin yapılacağı alanda duracak yer vermesini istedik. Israrlarımıza rağmen böyle bir izin verilmedi. Kaymakam bey ve emniyet müdürü hakkında yasal işlem başlatacağız'' diye konuştu.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Marmaris Kaymakamı Serdar Polat ise ``Bu yürüyüş yaptığımız inceleme neticesinde siyasi olmadığı belirlendiğinden 2911 sayılı toplantı ve yürüyüş kanununa göre yasaldır. Propaganda takvimi veya seçim kanuna göre buradaki yürüyüşün sakıncalı olmadığına zaten İlçe Seçim Kurulu da karar verdi ve bize yazı gönderdi. Biz yanlışlık yapmış olsak, yasal olmayan izin vermiş olsak, kurul yasaklardı. Kimse merak etmesin yanlış Bağdat'tan döner'' dedi.



(DHA)