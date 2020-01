“Mankenler fakirlerle mi çıksın?” diyen Özge Ulusoy’dan açıklama

Özge Ulusoy, katıldığı bir söyleşide “Mankenler neden hep zengin iş adamlarıyla çıkıyor?” sorusuna neden "Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar yani, anlamadım" cevabı verdiğini açıkladı.

Ulusoy, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Instagram hesabından iki açıklama yaptı.

34 yaşındaki manken ilk paylaşımında şunları yazdı:

“Beni ve meslektaşlarımı imalarıyla para avcısı olmakla suçlayan, 6 yıl sevgiyle emek verdiğim ilişkim süresince arı gibi çalışmama rağmen para odaklı olduğumu iddia ederek beni köşeye sıkıştırmaya çalışan kişiye cevabımın öyle olması gerekti."

"Amacım da kendisine kendi zihniyetiyle cevap vermekti. Üstemik lafın sonunda sen eşinin kız arkadayının eli ekmek tutsun, maddi durumu iyi olsun istemez misin deyince salonda bir alkış kopmuş, Ama onu gösteren yok tabi. Herkes anlamak istediği yerden anlayabilir"

Özge Ulusoy ikinci paylaşımında da şunları yazdı:

"Hayatımda bilerek ve isteyerek bugüne kadar kimseyi kırmadım. Ailemden de gördüğüm gibi kimseyi hakir veya hor görmedim. Etrafımdaki herkese nazik ve içten yaklaşmaşaya çabaladım, eminim şahidi çoktur. Her zaman ayakları yere basan farkında bir insan olmaya çalıştım. Gururla yaşadığım ülkemin bir ferdi olarak toplumsal her sevinci ve üzüntüyü derinden hissettim. Her röportajımda ekmek parasının kolay kazanılmadığını, modellik mesleğinin de doğru yapıldığında harika bir meslek olduğunu, kazancımı dikkatli kullanmaya çalışıp, savurarak şımarmadığımı belirrttim."

Ne demişti?

Manken Özge Ulusoy, Kıbrıs’taki Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gençlerle söyleşi yapmıştı. Ulusoy, bir öğrencinin “Mankenler neden hep zengin iş adamıyla çıkıyor?” sorusuna “Mankenler gidip fakirle mi çıksınlar yani, anlamadım” diye yanıt vermişti.

Ulusoy, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Böyle bir durum yok. Mesela Çağla Şıkel Emre Altuğ ile evliydi... Ayrıca benim paraya ihtiyacım var gibi mi duruyor sence?”