Manken Tülin Şahin'e zorlama hapis talebi

Portekizli iş insanı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ettiği manken Tülin Şahin hakkında 6 aya kadar zorlama hapis talebiyle dava açtı.

Portekizli iş insanı Noronha, çocuğunun annesi Tülin Şahin hakkında Beykoz İcra Mahkemesi'ne dilekçe sunarak dava açtı. Noronha'nın avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçede Şahin'in çocuğunu göstermemekle tehdit ettiği ve çocuğunu göstermediği belirtildi.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'ndeki davada çocuğun, babanın talep ettiği bir tarihte her ay 4 gün 4 saat görmesine dair karar çıktığı hatırlatılan dilekçede, Şahin'in velayet haklarını kötüye kullanmakta olduğu ve çocuğunu babası ile görüştürmediği anlatıldı.

Basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı iddia edildi

Dilekçede Şahin'in mahkeme tarafından verilen kararlara uymadığı belirtilen dilekçede, basına gerçeğe aykırı bilgiler sızdırdığı ve babasının çocuğunu kaçıracağı ile Türkiye'ye hakaret ettiğine dair sözler söylediği öne sürüldü. Dilekçede, Şahin'in mahkeme kararını ihlal ederek, velayet hakkını kötü kullandığı iddiasıyla İcra İflas Kanunu'nun çocuk teslimi emrine muhalefet maddesi gereğince 6 aya kadar 'tazyik' hapsiyle cezalandırılması istendi.