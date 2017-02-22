T24 LogoT24 Logo
Magazin

Manken Şenay Akay: Taciz edildiğim odada 6 kişi vardı!

"T.S. kapıyı kilitledi. Bana küfür etti. Kardeşi ise beni dudağımdan öpmeye kalktı, ardından darp etti"

22 Şubat 2017 12:00

Ünlü manken Şenay Akay ile bir dönem sunuculuğunu yaptığı programın yapımcıları arasındaki dava sürüyor. Geçen günlerde görülen davada mahkeme ünlü mankeni dinledi. Akay, olayı şöyle anlattırken "A.S. kendisini darp ettiğimi söylüyor ama bu mümkün değil. Ben tacize uğradım. Para yüzünden tartıştığım yapım ekibinden T.S. kapıyı kilitledi. Bana küfür etti. Kardeşi ise beni dudağımdan öpmeye kalktı, ardından darp etti. Ben altı erkeğin bulunduğu bir odadaydım. Orada bir erkeği darp etmem mümkün değil. Psikolojim bozuldu" dedi.

Karşılıklı dava açılmıştı

Sabah'ın haberine göre, Şenay Akay, bir TV kanalında sunduğu programdan parasını alamadı. Bunun üzerine yapım şirketinden iki görevli ile tartıştı. Ardından Akay, "Tacize uğradım, darp edildim" diye şikayetçi oldu. Yapım şirketinden iki kişi ise Akay'ın kendilerini darp edip tehdit ettiğini söyleyerek davacı oldu.

ETİKETLER

programyapımcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24