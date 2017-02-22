Manken Şenay Akay: Taciz edildiğim odada 6 kişi vardı!

Ünlü manken Şenay Akay ile bir dönem sunuculuğunu yaptığı programın yapımcıları arasındaki dava sürüyor. Geçen günlerde görülen davada mahkeme ünlü mankeni dinledi. Akay, olayı şöyle anlattırken "A.S. kendisini darp ettiğimi söylüyor ama bu mümkün değil. Ben tacize uğradım. Para yüzünden tartıştığım yapım ekibinden T.S. kapıyı kilitledi. Bana küfür etti. Kardeşi ise beni dudağımdan öpmeye kalktı, ardından darp etti. Ben altı erkeğin bulunduğu bir odadaydım. Orada bir erkeği darp etmem mümkün değil. Psikolojim bozuldu" dedi.

Karşılıklı dava açılmıştı

Sabah'ın haberine göre, Şenay Akay, bir TV kanalında sunduğu programdan parasını alamadı. Bunun üzerine yapım şirketinden iki görevli ile tartıştı. Ardından Akay, "Tacize uğradım, darp edildim" diye şikayetçi oldu. Yapım şirketinden iki kişi ise Akay'ın kendilerini darp edip tehdit ettiğini söyleyerek davacı oldu.