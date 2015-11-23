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Manken Elif Ece Uzun: Ayda 7-8 bin TL kazanınca öpüp başımıza koyuyorduk

"Sektörümüzde tüm dengeler birkaç günde değişti. Seçimlerin ardından aylardır çalmayan telefonlarımız çalmaya başladı"

23 Kasım 2015 19:34

Manken ve sunucu Elif Ece Uzun, "Son birkaç haftaya kadar ayda 7-8 bin TL kazanan manken veya sunucu arkadaşım mutlu oluyor, tabiri caizse öpüp de başına koyuyordu. Sektörümüzde tüm dengeler birkaç günde değişti. Seçimlerin ardından aylardır çalmayan telefonlarımız çalmaya başladı. İşlerimiz yavaş yavaş yoluna giriyor" dedi.

Elif Ece Uzun, ekonomik istikrarsızlık, seçim dönemi boşlukları ve birtakım olayların gösteri sektörünü olumsuz etkilediğini, kendisinin de ekonomik olarak bu durumdan etkilendiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, gösteri sektöründeki kötü gidişatın Gezi Parkı olayları ile başladığını ve son seçime kadar sürdüğünü belirten Uzun, 2 yılı aşkın süreden bu yana doğru dürüst iş yapamadıklarını kaydetti. 1 ayda 40-50 bin TL arası kazanırken sonrasında dibe vurduklarını anlatan Uzun, şöyle konuştu:

"Son birkaç haftaya kadar ayda 7-8 bin TL kazanan manken veya sunucu arkadaşım mutlu oluyor, tabiri caizse öpüp de başına koyuyordu. Sektörümüzde tüm dengeler birkaç günde değişti. Seçimlerin ardından aylardır çalmayan telefonlarımız çalmaya başladı. İşlerimiz yavaş yavaş yoluna giriyor. Gösteri sektöründe kim varsa ve ’İşlerim çok iyiydi’ derse yalan söyler. Çünkü bu süre zarfında zor günler yaşadık."

Bir süre önce Mısır’a gittiğini kaydeden Uzun, "Dalış ve yüzme sertifikası almak için 1 aylık kampa girdim. Fakat programı yarım bıraktım. Şimdi Kaş veya Antalya’da tekrar kursa gideceğim. Dalış sertifikası alacağım. İlerde gerçekleştireceğim bir projeyi hayata geçirmek için dalış öğrenmem ve sertifika almam önemli" dedi.

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