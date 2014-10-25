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Yaşam

Manken Aslı Baş'ın ölümünde yeni iddia: Ahmet Bayer bana 'keşke ittirmeseydim' dedi

Aslı Baş davasında tanıklık yapan Oğuzhan G. savcıya konuştu: Ahmet’e keşke itiraf etseydin dedim. Beni tersledi. Hakime 30 bin lira vermiş

25 Ekim 2014 13:32

Bodrum’da manken Aslı Baş'ın işadamı Ahmet Bayer'e ait villada ölümü ile ilgili davada, bir dönem Ahmet Bayer’in yakın dostu olan Oğuzhan G. ‘vicdanen rahatsızım’ diyerek bildiklerini savcıya anlattı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Öz’e ifade veren G. Ahmet Bayer’in kendisine ‘ Keşke böyle olmasaydı, ittirmeseydim’ dediğini söyledi. 

Ercan Öztürk’ün Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, Oğuzhan G.'nin ifadesi şöyle: 

“2013 yılında Ahmet Bey ile yemeğe gittik. İkimiz de alkollüydük. Ahmet Bey bana, ‘Keşke böyle olmasaydı. Keşke ittirmeseydim’ dedi. Herhalde alkollü olduğum için yanlış anladığımı düşündüm. Ertesi gün, Keşke itiraf etseydin. Sonuçta öldürme kastın yoktu’ dedim. Ahmet Bey beni tersleyerek  geceki sözlerini inkâr etti. 

Bir keresinde 30 bin lira çekildi. Bu paranın daha önce Ahmet Bayer’i ziyarete gelen hakime verildiğini duydum." 

 

Atasoy: Kabul etmedim 

 

Ahmet Bayer’in “Bana Sevil Atasoy’u bulun” haberimizin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy şunları söyledi: İşadamı Ahmet Bayer bana kendisine bilirkişilik teklif etti. Reddettim. Ahmet Bayer ile hiç buluşmadım.  

 

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