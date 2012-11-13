'Çalıştığım ajans beni fuhuşa zorladı'

Karadağlı 20 yaşındaki manken Sandra M.’nin Türkiye’de çalıştığı dönemde manken ajansı sahipleri tarafından fuhuşa zorlandığı iddia edildi. Suçlamanın hedefindeki manken ajansının sahipleri iddiayı kesin bir dille yalanladı.

İstanbul’da birçok firmanın katalog çekimi ve defile tanımında yer alan manken Sandra M.'nin çalıştığı manken ajansı sahipleri T.A ve N.E. tarafından fuhuşa zorlandığı iddia edildi. İddiaya göre; şikayet Karadağ Konsolosluğu üzerinden yapılmıştı. Ajansa yapılan baskın sonrası gözaltına alınan ajans sahipleri T.A ve N.E, emniyetteki ifadelerinde bu iddiayı kabul etmedi. Ajansta bulunan İtalyan, Slovakya ve Karadağlı 3 manken de bilgilerine başvurmak üzere Emniyet'e getirildi. Bu mankenler de kendilerine herhangi bir şekilde fuhuş yapmaları yönünde teklif olmadığını söyledi. 3 manken çalışma izni olmadıkları için sınır dışı edilirken, ajans sahiplerine çalışma izni olmayan yabancı kişi çalıştırmaktan işlem yapıldı. T.A ve N.E serbest bırakıldı.

Olayla ilgili görüştüğümüz ajansın sahiplerinden T.A, “Sandra’nın böyle bir şikayeti yok. Karadağ polisine bir kişi böyle bir şikayette bulunuyor. Bu kişi de Sandra’nın kıskanç sevgilisi. İnterpol devreye giriyor. İstanbul polisi de soruşturma başlatarak 7 Kasım’da bizi gözaltına alıyor” dedi. Sandra’yı Karadağlı bir manken ajansı kanalıyla getirerek çalıştırdıklarını belirten T.A, “Sandra, 3 Ekim’de bizimle çalışmaya başladı. 21 Ekim’de ayrıldı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisini uyardık. Sözleşmemizde belirli saatlerden sonra dışarı çıkılmayacağının belirtilmesine rağmen haftada 3-4 kez gece dışarı çıkıyordu. Sabah kaldığı manken evine dönüyordu. Alkol de aldığı için çok yorgun ve bitkin oluyordu. Bu nedenle çekimler aksıyordu ve istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Sandra’yı bu nedenle uyardık. Gece dışarı çıkmamasını istedik. Ama ailesinden biri ya da bir arkadaşı geldiğinde tabiki dışarı çıkıyordu. Buna izin veriyorduk. Bu durumlar dışında gece dışarı çıkmamasını istedik. Ama bizim bu uyarılarımıza kızarak bize böyle bir şikayette bulunması söz konusu değil” dedi.

Olaydan sonra Sandra M. ile görüştüklerini belirten T.A, “Kendisi şu an Karadağ’da. Karadağ’da bir emniyet birimine giderek kendisinin böyle bir şikayeti olmadığını yönünde ifade verecek” dedi.

Sandra ile ilgili bilgi toplamak istedikleri zaman, görüştükleri kişilerin bilgi vermekten kaçındıklarını belirten T.A, “Sandra’nın Karadağ’da bazı politik isimlerle ilişkilerinin bulunduğunu öğrendik. Kendisiyle ilgili kimse bilgi vermek istemedi” dedi.

T.A, Sandra M. ile ilgili, “Sandra aranılan bir manken değildir. Sıradan bir mankendir. Vücut ölçüleri ve yüz yapısı aranılan özellikte değil. Bu nedenle ısrarla istenilen bir manken değil” dedi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ajans sahiplerinin mankenlere fuhuş yaptırdıklarına yönelik bir bulguya ulaşamadı. Dosya, savcıya gönderildi.