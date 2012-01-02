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Manisa'ta tren kazası: 2 ölü MANİSA (A.A)

02 Ocak 2012 00:19

-Manisa'ta tren kazası: 2 ölü MANİSA (A.A) - 01.01.2012 - Manisa'da meydana gelen tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, makinist Doğan Çakmak, İsmail Tokmak idaresindeki 31127 sefer sayılı yolcu treni, Manisa 50. Yıl Mahallesi'ndeki yaya geçidinde Mustafa Yalavaç (38) ile eşi Ayfer Yalavaç'a (34) çarptı. Yalavaç çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İzmir-Ankara seferini yapan yolcu treninin makinistleri Çakmak ve Tokmak, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından tren seferine devam etti. Makinistlerin savcının talimatıyla yarın tekrar Manisa'ya gelerek ifade verecekleri öğrenildi. Mustafa-Ayfer Yalavaç çiftinin bir süre önce evlendiği bildirildi.

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