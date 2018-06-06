Manisaspor'dan vergi ödemesi

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig\'e düşen ve eski futbolcularından Makukula\'dan kaynaklı 1.9 milyon Euro borcu nedeniyle FIFA tarafından TFF 3\'üncü Lig\'e düşürülme tehlikesi yaşayan Manisaspor, 310 bin TL vergi borcu ödemesi yaptı.

Yönetim, bu ödemeyle siyah-beyazlı kulübün vergi borcu taksitlendirmesinin bozulmadığını açıkladı. Manisaspor\'da Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını yeniden yapılandırmak için temaslar sürüyor. İçinde bulunduğu tarihinin en sıkıntılı döneminden çıkış yolu arayan Manisaspor\'da olağan kongre, 10 Haziran Pazar günü yapılacak.

