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Spor

Manisaspor'da Ufuk harekatı

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan ve maddi açıdan zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'un, transfer yasağını kaldırması halinde eski futbolcusu Ufuk Budak'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi

01 Ocak 2018 16:03

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de düşme hattında yer alan ve maddi açıdan zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor\'un, transfer yasağını kaldırması halinde eski futbolcusu Ufuk Budak\'la sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Yaklaşık 6 milyon 500 bin TL\'lik borcu bulunan siyah-beyazlılarda yönetimin kaynak arayışının sürdüğü ve bu ay içinde transfer yasağını açmayı planladığı ifade edildi. Samsunspor\'da görev yapan 27 yaşındaki sol bekin de yasağın kaldırılması durumunda Manisaspor\'a dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Kayserispor\'dan siyah-beyazlılara gelen ve 13 maça çıkan Ufuk, bu sezon başında ise Samsunspor\'a transfer oldu. 

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