Manisaspor'da Kalabane şoku



Manisaspor'da olaylı Karşıyaka derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Oumar Kalabane, ligin bitimine 3 hafta kaldığı için sezonu kapattı.



Teknik heyetin pazar günü deplasmanda oynanacak Güngören Bld randevusunda Gineli oyuncunun yerine sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Fransız Borbiconi'yi kadroya alacağı bildirildi. Siyah-beyazlı ekipte Kalabane'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Adem de forma giyemeyecek.



Güngören Bld karşısında zor bir sınav vereceklerini dile getiren Teknik Direktör Levent Eriş, "Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren rakibimiz mutlak üç puan için sahaya çıkacak. Biz de Süper Lig'e lider yükselebilmek için sadece kazanmayı düşünüyoruz. İyi bir maç olmasını diliyorum. Galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.



Bu arada Manisaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Adnan Eroğlu, bu zor müsabakada takımlarını yalnız bırakmayacaklarını açıkladı. Pazar günkü maça en az 5 otobüs taraftarla çıkarma yapacaklarını dile getiren Eroğlu, İstanbul'dan şampiyon unvanıyla döneceklerini iddia etti.



