Manisaspor'da ikinci '9' şoku

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'a 9-0 yenilen Grandmedical Manisaspor büyük şok yaşarken, siyah-beyazlılar ikinci kez kupada bu skoru aldı.

Manisaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası B Grubu\'nda bir diğer Süper Lig temsilcisi Trabzonspor\'a deplasmanda yine 9-0\'lık skorla boyun eğdi. Teknik direktör Taner Taşkın döneminde tarihinin en ağır yenilgisini alan Ege ekibi, 2 sezon sonra yine kalesinde 9 gol gördü. Manisaspor\'un orta sahada görev yapan oyuncusu Metin Yüksel ise iki maçta da forma giydi. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş müsabakalarına 11\'de çıkan Metin, tarihi yenilgilerin ikisine de şahit oldu. Beşiktaş karşısında beklenmedik bir mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlı futbolcular 90 dakika sonunda adeta yıkıldı. Özellikle hatalı goller yiyen kaleci Emrullah Şalk, bitiş düdüğü çaldığı anda göz yaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan 30 yaşındaki file bekçisini Beşiktaşlı futbolculardan kaleci Tolga, Negredo ve Mustafa Pektemek teselli etti. Vodafone Park\'a gelen Manisasporlu taraftarlar ise deneyimli eldiveni protesto etti.

Kariyerinin en kötü gününü geçiren Emrullah maç sonunda takım otobüsüne binmeden stattan ayrıldı. Emrullah\'ın 28 Ocak 2012 tarihinde sosyal medyadan paylaştığı \"Ben 8-0\'ı afiş yapıp dağıtayım o zaman herkese\" ifadesi Beşiktaşlı taraftarlardan büyük tepki gördü. Ancak, Emrullah\'ın attığı tweetin Liverpool-Beşiktaş maçını kastetmediği ve bu ifadeyi play station oyununda 8-0 yendiği arkadaşına ithafen paylaştığı ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in eski öğrencisi Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke\'ye karşı 9-0\'lık galibiyet alması bazı futbolseverler tarafından eleştirildi. Özellikle Manisasporlu taraftarlar sosyal medyada Güneş\'e tepki gösterdi. Futbolseverler, \"Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, kümede kalmak için çırpınan bir takıma 9 gol atmak saygı olamaz\" gibi ifadeler paylaştı. Manisaspor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, \"Hem skor hem de performans olarak bu kadar fark olmaması gerekiyordu. Bu saatten sonra lige döneceğiz. Ligdeki performansımızı üst düzeye çıkarmalıyız. Toparlanarak ligdeki hedefimize ulaşmak için çabalamamız gerekiyor\" diye konuştu.