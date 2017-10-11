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Spor

Manisaspor'da Fatih Tekke'den futbolculara yakın markaj

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de son 3 maçında Adanaspor, İstanbulspor ve Eskişehispor'a yenilerek düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Manisaspor'da göreve başlayan yeni teknik patron Fatih Tekke, futbolcuları yakın markaja aldı

11 Ekim 2017 18:37

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de son 3 maçında Adanaspor, İstanbulspor ve Eskişehispor\'a yenilerek düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Manisaspor\'da göreve başlayan yeni teknik patron Fatih Tekke, futbolcuları yakın markaja aldı. 
Teknik adam moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlı ekibin motivasyonunu artırmak için ilk idmandan oyuncularla birebir ilgilenmeye başladı. Teknik Direktör Tekke özellikle Perovic, İsmail Haktan, Bakaki, Dimov, Hikmet, Alper, Zahid ve Sebaihi gibi isimlerle ilgilendi.
Futbolculardan daha iyi işler yapmalarını isteyen Fatih Tekke, \"Denizlispor\'la kendi sahamızda oynayacağımız Ege derbisini kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Rakibimiz son maçında galip gelerek moral buldu. İki takım için de zor bir müsabaka olacak. Üç puan dışında bir düşüncemiz yok. Taraftarımızın desteğiyle galibiyet arayacağız\" diye konuştu. Manisaspor\'da Gabon Milli Takımı\'nda bulunan Axel Meye ile sakatlıkları süren Mehmet Enes ve Uğur antrenmanlara katılmıyor.

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