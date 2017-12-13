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Spor

Manisaspor'a kupa morali

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla düşme hattına demir atan Grandmedical Manisaspor'da Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur mücadelesinde Beşiktaş'a karşı sergilenen futbol, camianın yüzünü biraz olsun güldürdü

13 Aralık 2017 16:20

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de aldığı toplam 9 puan silme cezasıyla düşme hattına demir atan Grandmedical Manisaspor\'da Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur mücadelesinde Beşiktaş\'a karşı sergilenen futbol, camianın yüzünü biraz olsun güldürdü.
Süper Lig\'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan ve Şampiyonlar Ligi\'nde de namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş\'la 28 Kasım\'da deplasmanda oynanan ilk maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Manisaspor, rövanşta güçlü rakibine karşı iyi bir oyun sergiledi.
Beşiktaş\'ın Talisca, Negredo, Caner Erkin, Tolgay gibi yıldızları karşısında yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Manisaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Manisaspor, özellikle ikinci yarıda sergilediği futbolla galibiyeti kaçıran taraf oldu. İlk maçta kalesinde 9 gol gören Emrullah da mücadelede kritik kurtarışlar yaptı. Manisaspor, kupadan elense de evinde güçlü rakibine karşı iyi bir oyunla ligde lider Ankaragücü\'yle oynanacak deplasman maçı öncesi moral kazandı.

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