Manisaspor Vestelsizliğe terfi etti!

Tarık Almış Spor Tesisleri'ndeki genel kurula 377 delegeden 203'ü katılırken, divan başkanlığını Belediye Başkanı Bülent Kar, Divan üyeliğini Halim Sezici ve katip üyeliğini ise Murat Gümüştekin yaptı.





Yönetim kurulu faaliyet raporunu sunan Başkan Kenan Yaralı, Bank Asya Ligi'nde Vestel Manisaspor kalitesi ile mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Süper Lig'deki üç yıl boyunca kulüpleşme yönünde önemli mesafeler aldıklarını belirten Yaralı, ''Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer kulüpler ile ilişkilerimizi güçlendirdik. Bundan sonra anahtar rolü oynayabilecek işbirlikleri kurduk. Önümüzde sportif başarı başta olmak üzere, kurumsallaşma, yönetim ve organizasyon, mali yapının yeniden yapılandırılması, alt yapının güçlendirilmesi gibi önemli hedefler bulunmaktadır. Bu hedeflere taraftarlarla olan ilişkileri belirli bir düzeye kavuşturmak, kulübümüzü birlikte yönetmek de vizyonumuzun bir diğer parçası olacaktır. Bu Genel Kurul sonrasında kesinlikle hedef küçültmeden daima daha ileri sloganıyla yeni başarılara, yeni hedeflere koşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben değil, biz düşüncesiyle sevgiyi ve birlikteliğimizi paylaşmak tek sloganımız, tek hedefimiz olacaktır'' şeklinde konuştu.





Genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosu, denetim kurulları raporları ayrı ayrı oy birliğiyle kabul edildi. Tüzük değişikliği maddesinde, Vestel Manisa Spor Kulübü Derneği Tüzüğü ismindeki Vestel ismi kaldırılarak Manisa Spor Kulübü Derneği Tüzüğü olarak oy birliği ile değiştirildi. Ayrıca tüzükte bulunan kulübün renkleri de ''siyah-beyaz-kırmızıdır'' ifadesiyle değiştirildi.





Başkan Kenan Yaralı'nın sunduğu liste dışında başka liste çıkmayınca seçimlere tek liste ile girildi. Yapılan seçim sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine Kenan Yaralı, Sait Cemal Türek, Erdal Türek, Nejat Almış, Ali Rıza Erdoğan, Fikret Taşçı, Zeki Ayaydın,, Ersin Öztaş, Haşim Elmalı, Fatih Yıldız, Selami Delan, Özcan Nalbantlar, Rahim Renan Çapra, Mustafa Pekçetin ve İsmail Kadıoğlu seçildi.





Genel Kurul toplantısına Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Hakimler Yüksek Kurulu üyeliğine geçtiğimiz ay atanan Manisalı Hakim Suat Ertosun, Emniyet Müdürü Adem Aydemir, AK Parti İl Başkanı Dursun Ali Yıldız, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, davetliler ve delegeler katıldı.