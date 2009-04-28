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Spor

Manisaspor turda rekor bekliyor

28 Nisan 2009 18:08


Manisaspor, pazar günü saat 18.00'de 19 Mayıs Stadı'nda konuk edeceği takipçisi Diyarbakırspor'u yenerek Süper Lig biletini almayı hedeflerken, yönetim taraftar desteğini artırmak için bilet fiyatlarında damping yaptı. "Bu büyük sevinci mümkün olduğunca çok sayıda taraftarımızla paylaşmak istiyoruz" diyen Basın Sözcüsü Zeki Ayaydın, bilet fiyatlarını kapalı tribün 5, açık ve kale arkası 1 TL olarak açıkladı. Biletlerin bugün saat 10.00'dan itibaren Manolya Meydanı'ndaki gişeden satışa sunulacağını dile getiren Ayaydın, "Şampiyonluk turu atmak istediğimiz bu karşılaşmada sezonun seyircini rekorunun kırılmasını bekliyoruz. Süper Lig'e dönüşümüzü görkemli bir atmosferde kuktlamak amacındayız" şeklinde konuştu.

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