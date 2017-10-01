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Spor

Manisaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar: "Hakem nasıl istediyse maç o şekilde oynandı"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) - TFF 1

01 Ekim 2017 16:15

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,(DHA) - TFF 1. Lig\'de Eskişehirspor\'a deplasmanda 3-2 yenilerek üst üste 3\'üncü mağlubiyetini alan Grandmedical Manisaspor\'da maçı yöneten Hakem Ali Şansalan\'a tepki var.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Şansalan\'ın karşılaşmayı iyi yönetemediğine vurgu yaparak, \"Hakem nasıl istediyse maç o şekilde oynandı. Karşılaşmanın kontrolünü kaybetti ve sonuca direkt etki etti\" diye konuştu. 
Futbolcularının ağır şekilde tahrik edildiğini de hatırlatan deneyimli teknik adam, \"Maçın 56\'ncı dakikasında Fahri kırmızı kart gördü, 10 kişi en iyi şekilde mücadelemizi sürdürdük. Daha fazla oyuncumuz da kırmızı kart görebilirdi. Ancak Eskişehirspor\'dan da atılması gereken oyuncular vardı. Yenilgi sonrası bahane üretmiyorum, hakem çok kötüydü\" yorumunu yaptı. 
 

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