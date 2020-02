Manisaspor Teknik Direktörü Aslan: "Bu sonuçları hak etmiyoruz"

MANİSA, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk 3 haftada puan yüzü göremeyip aldığı FIFA cezasıyla eksi 6 puanla son sıraya demirleyen Manisaspor\'da teknik direktör Erkan Aslan, takımının son durumunu değerlendirdi.

Alınan skorları hak etmediklerini belirten Aslan, \"Yakaladığımız pozisyonları gole çevirememenin sıkıntısını yaşıyoruz. Her şeye rağmen taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Uşakspor karşılaşmasında 1-0 gerideyken çok net pozisyonlara girdik. Timur\'la bir topumuz direkten döndü. Bunlar kırılma anı oldu\" diye konuştu.

Kısıtlı imkanlara rağmen yüksek bütçeli takımlara karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Erkan Aslan, \"İyi savaşıyoruz. Ancak biraz da şans yanımızda olacak. Her hafta toplarımız direkten dönüyor. Golleri atsak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Şanssız yenilgiler alıyoruz. Ancak ben her şeye rağmen oyuncularıma güveniyorum. Bu talihsizliği üzerimizden atıp evimizde cumartesi günü oynayacağımız Niğde Futbol maçıyla çıkışa geçeceğiz. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın, bizim nasıl mücadele ettiğimize şahit oluyorlar\" ifadelerini kullandı.

TRİBÜN HAREKATI

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta hayat mücadelesi veren Manisaspor\'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Niğde Anadolu FK maçında kadın ve çocukların tribüne ücretsiz girebileceğini açıklandı. Karşılaşmanın biletleri ise kapalı alt tribün 5 TL, üst tribün 15 TL, Tarık Almış VIP tribün 20 TL, misafir tribün 15 TL\'den satışa çıktı.