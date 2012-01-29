-Manisaspor puan kaybetti KARABÜK (A.A) - 29.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, Manisaspor'u 2-1 yendi. 50. dakikada misafir takımda Ahmet İlhan'ın ara pasında topla buluşan Murat Erdoğan ceza sahası içinden topa düzgün bir vuruş yaptı. Kelaci Tomiç'i de geçen top ağlarla buluştu: 0-1 52. dakikada ev sahibi takımda Muhammet topu kalecisi Tomiç'e vermek istedi. Fakat pası kısa düşünce araya giren Isaac gol şansı yakaladı. Isaac'ın vuruşunda top dışarı gitti. 69. dakikada ev sahibi takımda Uğur'un pasında Mehmet Yıldız topa yerden düzgün bir vuruş yaptı, top kaleci İlker'in yanından ağlara gitti: 1-1 77. dakikada Murat'ın ara pasında topla buluşan Nizamettin, kaleci Tomiç'le karşı karşıya kaldı. Nizamettin'in sert şutunda top kaleci Tomiç'in ayaklarına çarparak uzaklaştı. 90. dakikada ev sahibi takımdan Shelton topla ceza alanına girdi. Shelton'u misafir takımdan Akamınko düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Cernat topu kaleci İlker'in sağından ağlara gönderdi: 2-1 Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: İlker Meral xx, Orkun Aktaş xx, Hakan Yemişken xx Kardemir Karabükspor: Tomic xx, Cernat xxx, Güven x (Dk. 63 Birol x), Mustafa Sarp x (Dk. 63 Uğur x), Mabıala x, Kağan x, Hamroun (Dk. 84 İlhan x) xx, Mehmet Yıldız xx, Muhammet xx, Shelton xx, Jahıc xx Manisaspor: İlker xx, Yiğit x, Hüseyin xx, Nizamettin xx, Isaac xx, Akamınko xx, Ahmet İlhan x (Dk. 75 Kahe x), Murat xx (Dk. 84 Harbuzı x), Klukowskı xx, Dıxon xx, Ferhat x Goller: Dk. 69 Mehmet Yıldız, Dk. 90 Cernat (penaltıdan) (Kardemir Karabükspor) Dk. 50 Murat Erdoğan (Manisaspor) Kırmızı Kart: Dk. 90 Akamınko (Manisaspor)