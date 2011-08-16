-Manisaspor Kemal Özdeş ile anlaştı MANİSA (A.A) - 16.08.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yer alan Manisaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki imza töreninde konuşan Manisaspor Kulübü Başkanı Kenan Yaralı, önceki teknik direktör Hikmet Karaman'ın profesyonellik çerçevesinde, çalışmak istemediğini belirterek kulüpten ayrıldığını anımsattı. Hikmet Karaman'ın ardından listelerindeki tek teknik direktör adayının Manisalı Kemal Özdeş olduğunu ifade eden Yaralı, kulübün kongre süreci de düşünülerek Kemal Özdeş ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi. Yaralı, Özdeş'in daha önce Manisaspor'da Ersun Yanal'ın yardımcılığını yaptığına işaret ederek, şöyle dedi: ''Süper Lig'de bir yerden başlaması gerekiyordu, bunun kendi memleketinin takımı olması avantaj. Milli Takım'da misyonunu ve vizyonunu bize göre de kendisine göre de tamamladı. Bizlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti ve anlaştık. 5 ya da 10 yıllık da anlaşırız, bizim için önemli olan bu aşının tutmasıdır. Kendisi ve teknik ekibiyle ilgili bir tereddütümüz yok. Anlaşma süresi ile ilgili sorunumuz yok, para konusunda da sıkıntı yaşamadık ve bizim görüşlerimiz çerçevesinde verilen göreve hazır olduğunu söyledi. Kemal hocamız kendi ekibiyle birlikte Manisaspor'a gelmiştir.'' İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Yaralı, ''Ancak muhakkak ki birkaç rotasyon, gelenler, gidenler olabilir'' diye konuştu. Manisaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş de yaklaşık 4 yıl aradan sonra memleketine dönmekten çok mutlu olduğunu söyledi.