Manisaspor-İnegölspor: 0-2



MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Alper Oran (xx), Abdullah Uğur Sarı (xx), Serdar Soydan (xx)

MANİSASPOR: Zafer (x) - Berk (xx), İlkay (x), Uğur (x) (Dk. 46 Furkan x), Ömer (xx), Timur (xx), Akın (x) (Dk. 82 Enes), Okan (x) (Dk. 71 Halit Can x), Kemal (xx), Atilla (x), Bayram (x)

İNEGÖLSPOR: Şener (xx) - Gökhan (xxx), Okan (xx) (Dk. 70 Ömer Ozan xx), Taner (xx), Raif (xxx) (Dk. 82 Osman), Serhat (xxx), Emirhan (xx), Volkan (xxx), Orhan (xxx), Yasin Görkem (xxx), Ahmet Hakan (xxx) (Dk. 90 Yaşar)

GOLLER: Dk. 29 Raif, Dk. 50 Volkan (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Raif, Okan (İnegölspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta bu sezon silinen puanlarıyla eksi 5 puanla son sıraya demir atan Manisaspor, 11 haftada 9\'uncu mağlubiyetini evinde İnegölspor\'dan aldı: 0-2.

Konuk ekibin gollerini 29\'uncu dakikada Raif ve 50\'nci dakikada Volkan attı. İnegöl bu sonuçla 10 puana ulaşırken Manisaspor ise dipten kurtulamadı.

29\'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Serhat sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, gelişine vuran Raif\'in şutunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1.

50\'nci dakikada Volkan farkı 2\'ye çıkardı: 0-2.