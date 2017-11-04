Manisaspor düşme hattından kurtulamadı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de düşme hattından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor, Gazişehir Gaziantep Futbol deplasmanında kadroda rotasyon yaptı, yine de 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Teknik direktör Fatih Tekke, bu sezon Giresunspor randevusu hariç her maçta kalesinde gol gören kaleci Emrullah\'ı ilk kez yedeğe çekerek genç file bekçisi Göktuğ\'a şans verdi. Hikmet ve Metin de kenara alınırken Ümit Yasin ve Sebaihi, maça ilk 11\'de başladı. Ancak bu değişiklikler, Manisaspor\'un puan almasına yetmedi. Ligde üst üste 2 yenilgi alan, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinen Manisaspor, 11 haftayı 7 puanla sondan ikinci sırada geçti.