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Spor

MANİSASPOR DEPLASMANDA GALİP KAYSERİ (A.A)

05 Mart 2011 00:09

-MANİSASPOR DEPLASMANDA GALİP KAYSERİ (A.A) - 04.03.2011 - Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Kayserispor'un 46. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza alanında topla buluşan Kujoviç'in vuruşu az farkla auta çıktı. 58. dakikada gelişen Manisaspor atağında Mehmet'in ortasında topla buluşan Ahmet'in vuruşunu kaleci Souleymanou zorlukla çıkardı. 69. dakikada Jwanski'nin kullandığı serbest vuruş, az farkla auta çıktı. 76. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında karşılayarak düzgün bir vuruş yapan Serdar'ın şutunu kaleci İlker karşıladı. 83. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Önder vurdu ve topu filelerle buluşturdu. Ancak karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göcek, ofsayt gerekçesiyle kaleye giden topu gol olarak değerlendirmedi. 89. dakikada Manisaspor atağında Murat'ın vuruşu direkten döndü. Topu takip eden Kahe'nin şutu, Kayserispor fileleriyle buluştu ve Manisaspor 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gelişen Kayserispor atağında defansa çarpan top, Zaleyata'nın önünde kaldı. Zaleyata'nın düzgün ve sert şutu, Manisaspor fileleriyle buluştu ve karşılaşma bu golle 2-1 Manisaspor'un galibiyetiyle tamamlandı.  Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Hüseyin Göcek xxx, Bülent Gökçü xxx, Cemal Bingül xxx Kayserispor: Souleymanou xx, Hasan Ali xx, Serdar xx, Selim xxx, Mehmet Eren xx (Dk. 60 Ömer Şişmanoğlu xx), Moritz xx (Dk. 45 Zaleyata xx), Savaş xx (Dk. 76 Furkan xx), Önder xx, Kujoviç xx, Ziani xx, Amrabat xxx Manisaspor: İlker xx, Yiğit xx, Mehmet xx (Dk. 88 Bekir?), Kalabane xx, Jwanski xxx, Ahmet xx, Alberto xx (Dk. 54 Kahe xx), Murat xx (Dk. 90 Onur?), Ömer xx, Hüseyin xx, Ferhat xx Sarı Kartlar: Dk. 44 Ömer, Dk. 85 Ahmet (Manisaspor), Dk. 68 Ziani, Dk. 90 Amrabat (Kayserispor)  Goller: Dk. 17 Jwanski, Dk. 89 Kahe (Manisaspor), Dk. 90 Zaleyata (Kayserispor)

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