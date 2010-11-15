-MANİSASPOR, ''BÜYÜKLERİN'' CANINI YAKIYOR İZMİR (A.A) - 15.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 12. haftayı 15 puanla tamamlayan Manisaspor, ''Büyük'' takımlar karşısındaki başarısıyla dikkati çekiyor. Ligde ilk 4 haftayı puansız geçen ''Tarzanlar'', teknik direktör Hikmet Karaman'ın işbaşı yapmasının ardından geçen 8 haftada son derece ilginç bir grafik çizdi. Bu süreçte Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'u 3-1, Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-2, dün de Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başaran Ege temsilcisi ''Büyüklerin'' canını yakarken, diğer müsabakalarda ise inişli çıkışlı grafik çizdi. Manisaspor, dünkü Galatasaray maçından önceki iki haftada deplasmanda Gençlerbirliği ve kendi sahasındaki Konyaspor müsabakalarından puansız ayrılmıştı. Spor Toto Süper Lig'de berabere kalmayan tek takım olan Manisaspor, kalesinde gördüğü 20 golle Konyaspor'la birlikte ligin en fazla gol yiyen ekibi durumunda. Ligdeki beşinci yılında 12. hafta itibariyle başarılı ikinci dönemini geçiren Manisaspor, 2005-2006'da 23 puanla 2. sırada yer almıştı. -GALATASARAY'DAN ÇOK KOŞTULAR- Yayıncı kuruluşun verilerine göre Galatasaray maçında Manisasporlu futbolcular, 109,7 kilometre, Galatasaraylı oyuncular 107,4 kilometre koştu. Manisaspor'da Yiğit İncedemir 11 bin 675 metreyle sahanın en fazla koşan futbolcusu olurken, bu oyuncuyu 11 bin 422 metre ile Simpson takip etti. -İSTANBUL'DA ARTIK KAZANIYOR- Spor Toto Süper Lig'de 5. sezonunda, 16 Ekimde Beşiktaş'ı 3-2 yenerek İstanbul'daki 20. maçında ilk galibiyetini elde eden Manisaspor, Galatasaray müsabakasında ikinci İstanbul zaferine ulaştı. Ege temsilcisi, bu sonuçla lig tarihinde Galatasaray'ı ilk kez mağlup etme başarısını da gösterdi. -MAKUKULA, BU KEZ YALNIZCA RAKİP FİLELERİ SARSTI- Takımının dünkü maçta ilk golünü kaydeden Makukula, Manisaspor formasıyla 4. golüne imza attı. Geçen yıl Kayserispor'da oynarken, Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'a gol atan Makukula, 4 dakika sonrasında bir topu da kendi ağlarına göndermişti. Bu sezon 7. golüne ulaşan Simpson ise Türkiye'deki ilk penaltı golünü Galatasaray'a attı. Manisaspor, bu ikilinin birlikte gol attığı Trabzonspor, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında 3 puan almayı başardı. -MİLLİ GURUR- Hollanda ile çarşamba günü hazırlık maçı yapacak (A) Milli Futbol Takımının aday kadrosunda yer alan Yiğit İncedemir'in ardından Eren Aydın'ın kadroya çağrılmasıyla, Manisaspor'da 2 futbolcu birden milli takıma göndermenin gururu yaşandı. Ligde cumartesi günü Bursaspor'u Manisa'da ağırlayacak olan Ege temsilcisi daha sonra Eskişehirspor (D), Gaziantepspor, Bucaspor (D) ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla ilk yarıyı tamamlayacak.