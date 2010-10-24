-MANİSASPOR: 2 - KASIMPAŞA: 1 (İLK YARI) MANİSA (A.A) - 24.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. 14. dakikada Manisaspor öne geçti. Murat Erdoğan'ın ceza alanına gönderdiği topa Isaac'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Makukula dönen topu ağlara yolladı: 1-0. 24. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Hüseyin'in pasında topla buluşan ceza alanı içindeki Ramos, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. 29. dakikada Makukula'nın pasına hareketlen Simpson, plase bir vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 38. dakikada Ömer Aysan'ın kullandığı serbest vuruşta, top az farkla auta çıktı. İlk yarı Manisaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Serdar Diyadin Manisaspor: İlker, Burak, Yiğit İncedemir, Mehmet Güven, Simpson, Isaac, Momha, Murat, Ömer, Dixon, Makukula Kasımpaşa: Murat, Sancak, Ramos, Sarmov, Şahin, Sousa Santos, Rahim, Barış, Hüseyin, Yekta, Onur Goller: Dk. 14. Makukula, Dk. 29 Simpson (Manisaspor), Dk. 24 Ramos (Kasımpaşa) Sarı Kartlar: Dk. 9 Santos, Dk. 15 Murat(Kasımpaşa), Dk. 15 Isaac (Manisaspor)