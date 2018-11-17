Manisaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-3

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xx), Fatih Karatağ (xx), Mehmet Gökhan Ceylan (xx)

MANİSASPOR: Zafer (x) - İlkay (xx), Bayram (x), Fatih (xx), Murat (x) (Dk. 90 Berk), Ömer (xx), Akın (xx) (Dk. 87 Samed), Kemal (x), Atilla (xx), Okan (x) (Dk. 77 Anıl x), Furkan (x)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xxx) - Muhammet (xx), Orhan (xxx), İzzet (xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Özgür İleri (xx) (Dk. 85 Erkan), Hüseyin (xxx), Harun (xx) (Dk. 46 Samet xx), Cem (xx) (Dk. 76 Emre Şahin x), Ahmet (xxx), Göksu (xxxx)

GOLLER: Dk. 14 ve Dk. 79 Göksu, Dk. 43 Hüseyin (Pen.) (Bodrumspor), Dk. 39 Akın (Pen.) (Manisaspor)

SARI KARTLAR: Cem (Bodrumspor), Furkan, Atilla, Ömer (Manisaspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Manisaspor, Ege derbisinde üst sıraları hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'a evinde 3-1 mağlup oldu.

Konuk Bodrumspor 14. dakikada Göksu\'nun golüyle öne geçerken, 39. dakikada Akın penaltıdan ev sahibi Manisaspor\'a eşitliği getirdi. Maçın 43. dakikasında bu kez Hüseyin penaltıyı gole çevirip Bodrumspor\'u bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Müsabakanın 79. dakikada sahne alan Göksu attığı golle galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla Bodrumspor puanını 24\'e çıkarıp zirve yolunda kaza yapmadı, Tarzan ise eksi 4 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada ceza sahasında topla buluşan Göksu, Manisaspor kalecisi Zafer\'i mağlup etti: 0-1.

39. dakikada Manisaspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Akın meşin yuvarlağı filelerler buluşturdu: 1-1.

43. dakikada Hakem Mustafa Murat Oğuz bu kez Bodrumspor lehine penaltı düdüğünü çaldı. Hüseyin penaltı vuruşunu gole çevirdi: 1-2. Bodrumspor soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

79. dakikada Bodrumspor rahatladı. İlk golü kaydeden Göksu yeniden sahneye çıkarak Manisaspor ağlarını sarstı: 1-3.