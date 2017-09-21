Manisaspor - Arsinspor: 4-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Gürel Uzuner (xx), Mücahit Değermenci (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx)
MANİSASPOR: Göktuğ (xxx) - Mehmet Enes (xx), Metin (xx) (Dk. 46 xx), Sebaihi (xxx), Mikic (xxx), Akın (xx) (Dk. 82 Alper x), Perovic (xx), Ümit Yasin (xxx), Fahri (xx), Zahit (xxx) (Dk. 67 Bakaki x), Ömer (xx)
ARSİNSPOR: Ethem (x) - Ahmet (x) (Dk. 33 Emrah x), Mücahit (xx), Adem (x), Enes (x) (Dk. 33 Mikail xx), Miraç (xx), Caner (x), Serkan (xx), Hami (x), Özgür (xx), Batuhan (x) (Dk. 46 Mesut x)
GOLLER: Dk. 6 Sebaihi, Dk. 8 Zahit, Dk. 22 Ümit Yasin, Dk. 81 Perovic (P) (Manisaspor) - Dk. 54 Mücahit (Arsinspor)
SARI KARTLAR: Fahri, Mikic, Alper (Manisaspor), Adem, Özgür (Arsinspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur maçında Manisaspor, 3\'üncü Lig temsilcisi Arsinspor\'u evinde farklı yenerek tur atladı: 4-1. Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 6\'ncı dakikada Sebaihi, 8\'inci dakikada Zahit, 22\'nci dakikada Ümit Yasin ve 81\'inci dakikada Perovic atarken konuk takımın tek sayısı 54\'üncü dakikada Mücahit\'ten geldi.
6\'ncı dakikada Manisaspor öne geçti. Perovic\'in getirdiği topu önünde bulan Sebaihi, ceza sahası içinden sert bir şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
8\'nci dakikada fark 2\'ye çıktı. Manisasporlu Zahit, Arsirspor ceza sahası içinde buluştuğu topu ağlara gönderdi: 2-0.
22\'nci dakikada Manisaspor\'un üçüncü golü geldi. Sebaihi\'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Ümit Yasin, kafayla kaleci Ethem\'i avladı: 3-0.
İlk yarı bu skorla bitti.
54\'üncü dakikada Arsinspor umutlandı. Arsin atağında Mesut\'un verdiği pası ceza sahası içinde önünde bulan Mücahit affetmedi: 3-1.
81\'inci dakikada siyah-beyazlı ekip penaltıdan skoru belirleyen golü attı. Perovic, rakip ceza alanında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalınca Hakem Gürel Uzuner, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Perovic, skoru belirledi: 4-1.
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