Manisa'nın simge mimari yapılarından Beyaz Fil, AVM oluyor

Tekstil şirketine satılan ve Manisa'nın önemli mimarilerinden biri olan Beyaz Fil binasının AVM yapılması planlanıyor. Bina hakkında Kültür ve Turzim Bakanlığı'na bağlı Müzeler Genel Müdürlüğü'nün "binanın tescilinin devam etmesi” yönünde karar almasına karşın, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “alınan bu tescil kararını” kaldırması dikkati çekti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Manisa ’nın göbeğinde yer alan, 1960’lı yılların izlerini taşıyan ve “döneminin eşi olmayan özelliklerini barındıran” tarihi Beyaz Fil binası da “ranta kurban gidiyor.” Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca, “binanın tescilinin devam etmesi” yönünde karar alınmasına karşın, yine bakanlığa bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun “alınan bu tescil kararını” kaldırması dikkat çekerken bina , bedelinin çok altında 30 milyon 450 bin TL’ye tekstil firması Teksan Brode Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satıldı.

Keşif 28 Eylül’de

“Binanın tescilinin kaldırılarak ranta açılacak olması” karşısında ise Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu kuruldu. Tescil kararının kaldırılmasına karşı, platform adına Süheyla Ertosun dava açtı. Davada, “28 Eylül’de binanın yeniden keşfinin yapılmasına” karar verildi. Bu kez de şirket devreye girdi ve Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında, “bir raporla, riskli yapı tespitini” yaptırarak, söz konusu binadaki kiracılara 30 Eylül’e dek binayı tahliye etmeleri ihtarını gönderdi.

Bina için her ne kadar 28 Eylül’de yeniden keşif yapılacaksa da binayı satın alan şirket, üç tarafı tarihi eserlerle çevrili, Manisa ’nın kalbinde yer alan bu binanın yerine AVM, otel ya da rezidans yapmayı planlıyor. Beyaz Fil Yıkılmasın Platformu sözcüleri ise yetkililere, binanın “bir kültür merkezine dönüştürülmesi” çağrısında bulunuyor.

Binanın adını “heybetli uzun kolonları ve beyaz renginden dolayı” aldığı rivayet ediliyor. Binanın dört tarafı caddelerle çevrili. Üç yönünde de tarihi eserler bulunuyor. Binayı özel kılan ise ‘ünik’ yani “döneminin özelliklerini yansıtan, eşi ve benzeri olmayan niteliği.”