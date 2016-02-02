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Çevre

Manisa'daki zeytin ağacı İsa ile mi yaşıt?

Ağacın, dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı olduğu biliniyor

02 Şubat 2016 11:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce, İzmir’den sökülerek getirilen asırlık zeytin ağacını, “İnşallah tutar” dileğiyle Antalya’daki yeni yerine dikmesinden sonra, şimdi de Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki 1652 yaşında olduğu tespit edilen Türkiye’nin en yaşlı, dünyanın ise meyve veren en yaşlı zeytin ağacı gündemde. Ağacın, 2016 yaşında olabileceği de söylentiler arasında.

Bakır Mahallesi Güce mevkisinde bulunan anıt ağacın ilk tespitte belirlenenden daha yaşlı olduğu iddiası üzerine, karbon testi yapılmasına karar verildi. Kırkağaç Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Melikşah Taşkın, “Gelen yabancı bilim adamlarının da ağacın yaşının daha eski olabileceğini ifade etmesi üzerine yeniden yaş tespiti yapılması için başvuruda bulunduk. Biz ağacın 2016 yaşında olduğunu iddia ediyoruz. Çalışma tamamlandığında ağacın yaşının Hz. İsa ile aynı yaşta olduğu sonucuna ulaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Arazi sahibi Mehmet Adıgüzel ise “Ağacın yaşlı ve verimsiz olduğunu söylediler ama bu kadar yaşlı bir ağacı kesmeye hiç gönlüm el vermedi” dedi.

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