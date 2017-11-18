T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, tutuklandı

18 Kasım 2017 01:55

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6\'sı, tutuklandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen 6 ayrı adrese geçen Çarşamba günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 4\'ü kadın, 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda değişik marka ve modellerde 3 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.Ü., V.Ç., S.K., M.B., R.T., ve İ.E tutuklanırken, Z.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 3\'ü yabancı uyruklu 4 kadına ise adli ve idari işlem uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barış GEZİCİAKHİSAR Manisa DHAMANİSA AkhisarAkhisar Cumhuriyet BaşsavcılığıAkhisarEmniyet MüdürlüğüManisaOperasyondaAdreslerde yapılanEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24