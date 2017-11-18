Manisa'daki fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 6\'sı, tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş amaçlı kullanıldığı tespit edilen 6 ayrı adrese geçen Çarşamba günü eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 4\'ü kadın, 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda değişik marka ve modellerde 3 tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B.Ü., V.Ç., S.K., M.B., R.T., ve İ.E tutuklanırken, Z.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuşa sürüklendiği tespit edilen 3\'ü yabancı uyruklu 4 kadına ise adli ve idari işlem uygulandı.

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