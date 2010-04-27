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Manisa'daki fuhuş operasyonunda 31 gözaltı

Manisa Alaşehir'de 14 ve 16 yaşındaki 2 kız çocuğu ile 16 yaşındaki 1 erkek çocuğa fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 31 kişi göz

27 Nisan 2010 03:00

T24 - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 ve 16 yaşındaki 2 kız çocuğu ile 16 yaşındaki 1 erkek çocuğa fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, bu çocuklara fuhuş yaptırdıkları ve kendileriyle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı.
     
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin bir fuhuş çetesine yönelik olarak uzun süredir yürüttüğü istihbarat çalışması, küçük yaştaki çocukların fuhşa yönlendirildiklerini ortaya çıkardı.
    
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çetenin 14 yaşındaki H.G ve 16 yaşındaki D.K adlı kız çocuklarının yanı sıra 16 yaşındaki C.P isimli erkek çocuğunu da para karşılığı fuhuş yaptırdığı belirlendi.
    
Operasyonda, çocuklara fuhuş yaptırdıkları ve bu çocuklarla cinsel ilişkiye girdikleri iddiasıyla yakalanan 31 kişi gözaltına alındı.
    
Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


 

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