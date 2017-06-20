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Manisa'da zehirlenen askerlerin tamamı taburcu oldu

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hepsi taburcu oldu

20 Haziran 2017 21:45

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavisi süren askerin tamamının taburcu edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisi süren 3 askerin daha taburcu edildiği belirtildi. 

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da 17 Haziran akşam yemeği sonrasında bazı askerlerin rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapıldığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"17 Haziran 2017 Cumartesi Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla’da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan askerlerimizin tamamının tedavileri tamamlanarak salahen taburcu edilmişlerdir."

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