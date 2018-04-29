Manisa'da zehirlenen asker sayısı 731'e çıktı

Manisa'da 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda dün akşam yemeğinin ardından yüzlerce asker rahatsızlandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı rahatsızlanan asker sayısını 731 olarak açıkladı.

Başsavcılık, askerlere zehirlenme tanısının konulduğunu ve olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kışlaya yemek sağlayan şirketin 21 çalışanının da gözaltına alındığını duyurdu.

Manisa'daki askeri birliklerde dördüncü kez zehirlenme olayı yaşandı.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirten Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celattin Şimşek, "17 Haziran 2017 tarihinde Manisa'da bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, akşam yemeğinin ardından bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile müracaatı üzerine gıda zehirlenmesi tanısı konulmuş ve il merkezinde bulunan çeşitli hastanelere, ilk belirlemelere göre 731 askerimizin sevki sağlanarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonucu şu an itibariyle hayati tehlikesi olan askerimizi yoktur" açıklamasında bulundu.

Yüzlerce askerin hastanelere kaldırılması üzerine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da kente geldi.

Bakan Fikri Işık, Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Vali Mustafa Hakan Güvençer, AKP Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ ve Murat Baybatur ile birlikte Manisa Merkez Efendi Hastanesi'nde tedaviye alınan askerleri ziyaret etti.

Bakan Işık'a hastane girişinde bazı vatandaşlar ve asker yakınları tepki gösterdi.

Polis hastane girişinde yoğun güvenlik önlemi alırken, grup 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakanı Fikri Işık, şunları söyledi:

"Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye gelen de var, sadece çorba içtim ve cacık yedim şikayetiyle hastaneye gelen de var. Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının hepsini yedim diyerek hastaneye gelen de var. Bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz. Alınması gereken hangi tedbir varsa alınması gayreti içindeyiz."

Bakan Işık kışlada 2 UMKE çadırının, 1 sahra çadırının kurulduğunu açıkladı. Kışlada görevli 3 askeri doktor, 14 hemşire, 7 sağlık personeline ilave olarak, Sağlık Bakanlığı'nın 15 doktor ve 51 sağlık personelini görevlendirdiğini söyledi.

23 Mayıs'ta Batı Kışla'da 1 askerin ölümü ile sonuçlanan zehirlenmeyle ilgili de açıklama da yapan Bakan Işık, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli incelemeyi başlattığını ve firmanın ihalesinin feshedildiğini duyurdu. Bakan Işık, bir askerin halen yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü de açıkladı.

23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1049 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti.

Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

16 Haziran cuma günü Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, ardından hepsi taburcu edilmişti.