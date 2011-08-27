-Manisa'da yolcu otobüsü devrildi SARUHANLI (A.A) - 27.08.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesi yakınında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 49 kişi yaralandı. 35 AV 2413 plakalı İstanbul-İzmir seferini yapan otobüsün şoförü İsmail Eriş (47), bir anda rahatsızlandığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın meydana geldiğini söyledi. Kazada yaralanan 49 kişiden Arife Yılmaz (25), Mehmet Yüce Bağlan (27), Merve Biçer (24), Tahsin Doğan (32), Kemal Taş (yedek kaptan) (28), Umut Sultan (26) Saruhanlı Devlet Hastanesine, Yeliz Evren (26), İbrahim Haluk Bayraklı (43), Sema Bayraklı (32), Bayram Evren (40), İpek Demirbey (23), Mine Ergin (25), Yemen Yenice (25), Ayşe Nihan Memioğlu (23), Engin Tufan (32), Fatma Necla Ergünol (53), Melis Memioğlu (17), Metin Çelik (24), Çiğdem Doğan (25), İsmail Tekel ve Tevfik Çağrı Dursal, Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ersin Aydın Aktaş (38), Ramazan Güvenç (55), Yaşar Karaer (38), Fatma Kalınkaya (42), Ersen Aksoy (25), Aslı Alay (33) Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesinde, otobüs şoförü İsmail Eriş (47), Volkan Mazman (28), Hakkı Kızılırmak (23), Savaş Tibet (27), Ceren Beytaşoğlu (24), Selin Bayraktaroğlu (24), Serhat Karasu (29) ve Filiz Akkaş (24) Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Belce Balcık (28), Behre Balcık (26), Gülay Tekin (38), Cengiz Tekin (37), Müge Ergün (27), Zehra Nilgün Ergün (57), Öykü Özer (21) ve Hüseyin Görür (40) Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Zeynep Gizem (55), Bedia Uysal (28), Hatice Özgen (33) ve Ayşe Hürrem Aydın (38) Manisa Özel Grandmedical Hospital'a sevk edildi. Ceren Ozantaş (29) ve eşi Onur Ozantaş ise İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.