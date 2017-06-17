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Manisa'da yine kışlada zehirlenme; 60 asker hastanelik oldu

General Seyfettin Çağbatur Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikâyeti olan çok sayıda asker hastanede tedavi altına alındı

Fotoğraf: Arşiv

17 Haziran 2017 01:29

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli 60 er, akşam yemeğinin ardından çeşitli şikâyetlerle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, komutanlığın General Seyfettin Çağbatur Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle revire müracaat eden 60 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa ve Merkezefendi Devlet hastanelerine kaldırıldı. 

Askerlerin tedavisi sürüyor. 

Geçen ay 2 zehirlenme vakası

Manisa'da 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1046 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bir asker yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 27 Mayıs tarihinde bu kez, Kırkağaç 6'ncı Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda zehirlenme vakası yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

 

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