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Manisa'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktılar

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da karla mücadelenin yaşandığı Demirci ilçesinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için esnafın ve vatandaşların topladığı yem ve ekmekler doğaya bırakıldı

17 Ocak 2018 15:07

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da karla mücadelenin yaşandığı Demirci ilçesinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için esnafın ve vatandaşların topladığı yem ve ekmekler doğaya bırakıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin en sert şekilde yüzünü gösterdiği Demirci ilçesinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için harekete geçti. İlçenin yüksek kesimlerine yaban hayvanları için Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Demircili esnaf ve vatandaşların işbirliğiyle toplanan ekmek, yem ve diğer yiyecekler bırakıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan, yaban hayvanlarının korunması ve ağır kış koşullarında aç kalmaması için bu tür çalışmaların süreceğini söyledi.

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