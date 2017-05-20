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Manisa'da vahşet; boğazı kesilmiş halde bulundu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

20 Mayıs 2017 13:56

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülen bir erkeğe ait ceset bulundu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, eski Selendi Yolu Asri Mezarlık yakınlarındaki yol kenarında saat 22.30 sıralarında yerde kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler polise haber verdi.

Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Ali S. adlı kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nde elektrikçi olarak çalıştığı saptanan Ali S.'nin otomobilini, yaklaşık 50 metre ileride terk edilmiş halde buldu.

Polis, otomobilde yaptığı incelemede, kan izlerinden yola çıkarak bir boğuşma olduğunu belirledi.

Soruşturma sürdürülüyor.

 

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