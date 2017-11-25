Manisa'da uyuşturucuya 11 tutuklama

İlker KILIÇASLAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA ve İstanbul\'da uyuşturucu ticaretine yönelik olarak polis tarafından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11\'i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen pazartesi günü operasyon düzenledi. Manisa\'nın Akhisar ilçesi merkezli olarak İstanbul\'da da gerçekleştirilen 22 adrese eş zamanlı baskında, hakkında yakalama kararı olan 16 şüpheliden 15\'i gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 28.1 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde, 5.9 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 8 tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11\'i tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI