-MANİSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU MANİSA (A.A) - 14.12.2010 - Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 24 kişiden 12'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Manisa merkez ve Akhisar, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Saruhanlı ilçeleri ile Balıkesir ve Antalya'da 57 noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra Akhisar Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan sanıklardan İ.K (26), Ö.L.Ş. (55), H.Y. (29), C.Ö (19), S.P. (30), A.P. (31), K.E. (24), H.D. (24), M.K. (29), C.A. (38), R.K. (54) ve D.S. (30) tutuklandı. Diğer 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlılar ''çıkar amaçlı suç örgütü kurma, örgütü yönetme, örgüt adına faaliyette bulunma, örgüt adına bilerek hizmet yüklenme, suç örgütü çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapma, yağma, kasten adam öldürme, yaralama ve delilleri yok etme, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet''ten mahkemeye sevk edilmiş, 13 kişi ise Savcılık tarafından daha önceden serbest bırakılmıştı. Operasyonda 19,5 kilogram esrar ele geçirilmişti.