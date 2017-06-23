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Manisa'da Tugay Komutanı görevden alındı!

Albay Güvenç EDOK komutanlığına çekildi

23 Haziran 2017 14:26

Manisa'da bir ay içinde 3 kez yaşanan asker zehirlenmeleriyle ilgili olarak tugay komutanı görevden alındı. Görevden alınan Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç, EDOK Komutanlığı görevine çekildi.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Nisan, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde yaşanan ve yüzlerce askerin etkilendiği besin zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasından 50’ye yakın isim gözaltına alınmış aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu bazıları tutuklanmıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor. Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz” demişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra ise Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç’in görevden alındığı öğrenildi. Işık’ın talimatıyla görevden alınan Güvenç’in EDOK Komutanlığı’nda başka bir göreve çekildiği bildirildi.

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