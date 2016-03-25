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Manisa'da trafik kazası; 5 kişi hayatını katbetti

Salihli ilçesinde gerçekleşen kazada 2 kişi yaralandı

25 Mart 2016 23:48

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet gazetesinin edindiği bilgiye göre, Salihli'den İzmir yönüne giden Aydoğan Aydın yönetimindeki 45 SU 466 plakalı otomobil, E-96 Karayolu Caferbey yol ayrımında karşı yönden gelen Mevlüt Topbaş idaresindeki 06 FT 6355 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Aydoğan Aydın ile aynı otomobilde bulunan Atike Koç, Emine Koç, Keziban Yalçıner ve Melek Aydın hayatını kaybetti. Karşı yönden gelen otomobilde bulunan sürücü Mevlüt Topbaş ile Tufan Şendil ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Cenazeler de Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Akara-İzmir karayolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla bir süre sonra normale döndü.

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