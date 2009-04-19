Manisa'da trafik kazası: 2'si ağır, 7 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Armutlu'ya gitmekte olan Mehmet Gezgin (43) yönetimindeki 35 PFR 75 plakalı otomobil, Armutlu kavşağına girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu önce ters yöndeki Gökay Nalcı yönetimindeki 10 PC 618 plakalı kamyona, ardından da Özgür Katırcı'nın kullandığı 35 KTC 50 plakalı TIR ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle içinde 2'si çocuk toplam 7 kişinin bulunduğu otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.



Kazada, otomobilde bulunan sürücü Mehmet Gezgin'in yanısıra, Pervin Gezgin (36), Nuray Gezgin (34), Tolga Gezgin (12), İrfan Gezgin (13), Buse Gezgin (9) ve Şenay Topuzoğlu (40) yaralandı. Yaralılar, İzmir ve Turgutlu'dan gelen 112 acil servis ambülanslarıyla olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılardan Şenay Topuzoğlu ve Pervin Gezgin'in durumlarının ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada kazanın, 35 PFR 75 plakalı aracı kullanan Mehmet Gezgin'in, kavşağa girişinde otomobilin vitesini boşa alması ve bunun sonucunda direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

