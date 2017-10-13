Manisa'da sürücülere ceza yağdı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, 3 bin 757 araç denetlenirken, çeşitli kusurları nedeniyle 258 sürücüye toplam 76 bin 627 lira idari para cezası verildi. 78 araç ise trafikten men edildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, dün 17.00-21.30 saatleri arasında il genelinde \'Trafik Güvenliği7 adı altında denetim yapıldı. Denetimlere, jandarma ve polisten toplam 161 personelden oluşan 76 trafik ekibi katıldı. Havadan drone ile de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapılıp, araç sürücülerinin her hareketi takip edildi. Denetimlerde, özellikle şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlara yönelik takograf, standart dışı plaka ve ışık donanımı, mevzuata aykırı sis farı kullanımı, reflektör, koruma çerçevesi, lastik yük ve yolcu durumu, abartı egzoz, modifiye, harici ses-korna, standart dışı ampul ve xenon far gibi konulara ağırlık verildi. 3 bin 757 aracın denetlendiği uygulamada, 258 araç sürücüne toplam 76 bin 627 lira idari para cezası kesilirken, 78 araç trafikten men edildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi de yakalandı.

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