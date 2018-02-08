T24 LogoT24 Logo
Gündem

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

08 Şubat 2018 17:50

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir- İstanbul karayolu Manisa Fuar Merkezi Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir yönünden Akhisar yönüne giden S.A. yönetimindeki 45 M 2573 plakalı otomobille, sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan Manisa Fuar Merkezi yönüne dönmek isteyen İ.A. yönetimindeki 45 J 1871 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile otomobildeki Ramazan Çam yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çam, müdahalelere karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSAKazaManisa Fuar Merkezi KavşağıAkhisarManisa Fuar MerkeziKazadaRamazanYaralılarYaralılardanTedavisiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24