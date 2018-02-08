Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir- İstanbul karayolu Manisa Fuar Merkezi Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir yönünden Akhisar yönüne giden S.A. yönetimindeki 45 M 2573 plakalı otomobille, sola dönüşün yasak olduğu kavşaktan Manisa Fuar Merkezi yönüne dönmek isteyen İ.A. yönetimindeki 45 J 1871 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile otomobildeki Ramazan Çam yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Çam, müdahalelere karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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