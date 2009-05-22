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Yaşam

Manisa'da ölümlü trafik kazası

22 Mayıs 2009 05:10

Manisa'nın Kula ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hüseyin Aslan, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Ortaköy Mevkii'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hüseyin Aslan'a, Uşak'tan İzmir yönüne giden H.B., yönetimindeki 45 Z 070 plakalı otomobille çarpıp olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Aslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan sürücünün ise daha sonra Kula Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek teslim olduğu bildirildi.

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